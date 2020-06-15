Шесть лет тюрьмы за клевету

На Филиппинах суд признал виновной в клевете основательницу одного из крупнейших новостных порталов страны. Мария Реса может получить до 6 лет тюрьмы. Однако пока её отпустили под залог, поскольку журналистка подала апелляцию.

Речь идёт о статье 2012 года о связях судьи Верховного суда с бизнесменом, которого подозревают в причастности к наркоторафику и торговле людьми.

Коллеги Ресы на Филиппинах и за рубежом называют дело политическим.

Карлос Конде, правозащитник:

"Это решение суда можно рассматривать как послание всем филиппинским журналистам, в первую очередь сотрудникам небогатых провинциальных СМИ: заткнитесь, или станете следующими. Если подобное происходит с крупным порталом, у которого множество богатых инвесторов, где работают лучшие журналисты страны — то с другими такое может случиться и подавно".

Мария Реса и возглавляемый ей портал известен критикой президента Филиппин Родриго Дутерте и его методов борьбы с наркоторговлей. Журналисты заявляют, что подвергаются судебным преследованиям и угрозам с момента прихода Дутерте к власти в 2016 году.