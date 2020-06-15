В Грецию прибыли первые посткарантинные туристы

Аэропорты Греции начали принимать в понедельник регулярные международные рейсы после трехмесячного карантина. Правительство рассчитывает, что эта мера позволит оживить туристическую отрасль экономики, в которой заняты около 700 тысяч человек и которая производит около 20% ВВП Греции.
Обязательное тестирование и двухнедельный карантин всё еще действуют для граждан Британии и Турции. Пассажиров, прибывающих из других стран, будут тестировать выборочно.
Греки рассчитывают, что ослабление карантинных мер привлечет в страну долгожданных туристов. Но в то же время сохраняются опасения новой вспышки заболеваемости. В этом случае правительство обещает снова ввести карантин.
В прошлом году Грецию посетили 33 млн туристов, которые потратили здесь в общей сложности 19 млрд евро. А в этом году предел мечтаний туристического бизнеса это покрыть понесённые убытки.
Фэй Дулгери, Euronews: «Это был не самый загруженный день в аэропорту Афин. Многие их пассажиров, с которыми мы поговорили, – владеют домами в Греции и проведут здесь всё лето. Туристический бизнес настроен пессимистически и не ожидает многого от этого летнего сезона. Каждый день преподносит новые сюрпризы».