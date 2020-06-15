Фестиваль в Анси: юбилей онлайн

Международный фестиваль анимационных фильмов во французском Анси, который называют "анимационными Канннами" отмечает свой 60-летний юбилей. Впервые в своей истории он начал свою работу в режиме онлайн, но и в таком формате в очередной раз стал событием мирового масштаба. В его рамках фестиваля во вторник открывается и кинорынок MIFA. А вот основные празднования юбилея перенесены на будущий год.

"Мы знаем, что на рынке мы очень хорошо представлены географически - это , конечно, Франция, но также и Соединённые Штаты, Великобритания, Италия, Испания ... У нас на открытии почти столько же аккредитаций, как и во времена физической (неонлайновой) версии. Это число уже приближается к 4 тысячам, и это для нас очень хороший сюрприз", - говорит директор фестиваля Микаэль Мартен.

Фестиваль в Анси - это не только конкурс фильмов, он намечает тенденции в мире анимации. Это конференции и обмен между профессионалами и студентами, продюсерами и дистрибьюторами, это презентация новых технологий.

Кинорынок MIFA - главное индустриальное мероприятие года в мире анимации, на нём заключают сделки по готовым фильмам, представляют новые проекты, ищут партнеров и инвесторов по проектам на разных стадиях производства.

"MIFA - это то, чем дышит отрасль на глобальном уровне. Это также то, что подтолкнуло нас к организации онлайн-издания, - рассказывает Микаэль Мартен. - Существовала реальная потребность в обмене между отраслью и профессионалами: мы получили много сообщений со словами поддержки и одобрения; профессионалы спрашивали нас, собираемся ли мы отменить это издание. Говорили, что если мы всё же что-то сделаем в интернете, то они нас поддержат, и действительно, они сейчас с нами".

На рассмотрение отборщиков фестиваля в Анси присланы фильмы из 94 стран со всех континентов. Они адресованы всем аудиториям и затрагивают самые разные темы, в том числе проблемы экологии, миграции, гендерного равенства. В основном конкурсе участвуют два полнометражных российских фильма - "Огонёк-огниво" Константина Щёкина и "Нос или Заговор не таких" Андрея Хржановского.

Фестиваль продлится до 30 июня.