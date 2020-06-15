Авиакомпания EasyJet возобновила полеты

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet возобновила регулярные рейсы. Пока главным образом на территории Соединенного Королевства, а также в Италии, Португалии, Франции и Швейцарии. Первый самолет отправился из Лондона в Глазго.

По новым правилам, все находящиеся на борту пассажиры должны носить медицинские маски. Международные рейсы между Великобританией и странами Европы пока не рентабельны из-за обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну. EasyJet вместе с авиакомпаниями British Airways и Ryanair оспорили в суде эту меру в прошлую пятницу.

Несмотря на трудности EasyJet рассчитывает постепенно нарастить количество рейсов, возобновив полеты на 3 четвертях своих обычных направлений к началу августа. Но летать самолеты будут все равно гораздо реже, чем в докарантинное время. По оценке руководства компании, с июля по сентябрь будет выполнено только 30% полетов по сравнению с уровнем прошлого года. В мае EasyJet объявила о сокращении своего персонала на треть.