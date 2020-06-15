BP спишет многомиллиардные активы

Нефтегазовая компания BP спишет стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд. Это связано с падением спроса на нефть из-за последствий пандемии коронавируса. Руководство компании считает, что "последствия пандемии ускорят темпы перехода к низкоуглеродной экономике и энергетике, так как хозяйство будет восстанавливаться на новых принципах в целях большей устойчивости в будущем".

Ранее BP сообщила о намерении сократить 10 тыс. сотрудников до конца текущего года. Это около 15% всего персонала компании.

Аналитики компании считают, что в период с 2021 по 2050 год средняя цена на нефть в составит $55 за баррель. Более ранняя версия прогноза предполагала цену в 70 долларов. В ближайшее время BP пересмотрит целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений.

Ожидается, что в сентябре глава BP Бернард Луни представит доклад о снижении доли нефти и газа в производстве компании в пользу возобновляемых энергоносителей.