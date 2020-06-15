С минувшей недели в Бельгии смогли возобновить свою деятельность проститутки. На эту профессию распространялись меры по борьбе с коронавирусом, а теперь для неё введено много административных и санитарных ограничений.

Нужда привела Мари в брюссельский Квартал красных фонарей ещё в начале 90-х годов. Сейчас её занятие нравится ей ещё меньше, чем раньше:

«Я не возвращаюсь на работу с улыбкой на лице, но у меня нет выбора. Ковид меня страшит, потому что это болезнь, о которой мы мало что знаем. Нам придётся объяснять клиентам, что они должны быть в масках и соблюдать другие меры предосторожности. Но согласятся ли клиенты? »

Мари не принимала клиентов на протяжении всех 3 месяцев карантина. Она много курит, страдает хроническим заболеванием лёгких, и поэтому входит в группу риска. Чтобы выжить, Мари потратила сбережения, припасённые к выходу на заслуженный отдых.

«Я возобновляю работу, имея долг в 9 тысяч евро. Нам здесь приходится платить за аренду, газ, электричество. Первого числа каждого месяца я должна заплатить по 3 тысячи евро - ещё до того, как я съем бутерброд, выкурю пачку сигарет и заплачу за телефон ».

Помощь проституткам оказывала в последние несколько недели Ассоциация работников секса, в которой координацией усилий занимается Максим Маес:

«Мы открыли центры раздачи питания в северном районе Брюсселя, где кормим 130 человек в неделю. Наши партнеры наладили поставку продуктов и их приготовление, чтобы удовлетворять основные потребности в еде. Учитывая, что некоторые люди потеряли жилье, мы сталкиваемся с довольно драматической гуманитарной ситуацией".

В Бельгии насчитывается 26 000 проституток. Одна из них, "Хот" Марийке, не намерена выполнять санитарно-гигиенические правила, которые был согласованы их Ассоциацией с властями:

"Если его не изменят, я подам в суд на правительство, потому что оно должно отменить эти правила. По-моему, проституция должна быть запрещена как минимум до 1 сентября».

"Хот" Марийка официально зарегистрирована, и поэтому получает финансовую поддержку от государства. Но огромное количество нелегальных и приезжих проституток лишились в Бельгии средств к существованию.