Макрон: "Мы не будем разрушать памятники"

Франция будет беспощадно бороться с расизмом, антисемитизмом и любой другой дискриминацией. Об этом во время телеобращении к нации сказал президент республики Эммануэль Макрон. Глава государства выступил на фоне прокатившейся по Франции волне протестов против расизма и полицейского произвола после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Акции за океаном и в Европе сопровождались актами вандализма: демонстранты крушили памятники, которые считали расистскими.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Французская Республика не будет стирать следы истории и связанные с ней имена. Она не предаст забвению созданные творения и не станет разрушать памятники. Нам скорее необходимо всем вместе осмыслить нашу историю и наши воспоминания. В особенности отношения с Африкой, с тем, чтобы выстроить настоящее и возможное будущее по обе стороны Средиземного моря".

Макрон обещал при этом принять новые решения, касающиеся равных возможностей: "Мы нация, общность людей, в которой каждый независимо от происхождения и религии должен найти свое место".

В субботу в Париже прошла массовая манифестация против расизма и жесткого (как считают демонстранты) обращения стражей порядка с представителями этнических меньшинств. В ходе возникших беспорядков полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько десятков человек. Сотрудники правоохранительных органов также протестуют. Они отвергают обвинения в расизме и выражают недовольство введением множества ограничений на действия полицейских во время операций по задержанию.