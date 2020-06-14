Италия: урожай спасут марокканцы

Салат-латук, фенхель и картофель, растущие на полях в итальянской области Абруцци, не пропадут! Урожай будет собран умелыми руками наемных рабочих из Марокко. В конце мая двумя чартеными рейсами 248 марокканцев доставили из Касабланки в Пескару. После двухнедельного крантина они приступили к своей миссии в долине Фучино. Доходы местных фермеров напрямую зависят от сезонных рабочих. Как правило, это иностранцы. На фоне закрытых границ, чтобы спасти урожай и помочь сельхозпроизводителям, Ассоциация фермеров в сотрудничестве с итальянским посольством в Рабате, активировала так называемый "зеленый коридор". Все за счет предпринимателей.

"Моя компания через Ассоциацию фермеров заплатила четыре с половиной тысячи евро, чтобы сезонные рабочие из Марокко смогли законно приехать в Италию для сбора урожая. Ассоциация наблюдала за всей этой процедурой". - объясняет владелец фермы "Ортомедиа" Модесто Анджелуччи. По его словам, нанятые им марокканцы настоящие специалисты, прошедшие необходимую подготовку в течение нескольких лет".

Площадь полей Анджелуччи в долине Фучино известной своим уникальным микроклиматом - 200 гектаров. Только фенхеля здесь собирают по 70 тонн ежедневно. Теперь у Анджелуччи есть столь необходимые ему рабочие руки и фермер может быть спокоен: банкротство ему не грозит. Всего по сезонным контрактам в Италии ежегодно трудятся порядка 350 тысяч иностранных рабочих.