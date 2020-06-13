В борьбе с эпидемией коронавируса власти ЮАР делают ставку на "поезд надежды". Он циркулирует по Восточно-Капской провинциии. Находящийся на его борту медперсонал тестирует население этой одной из беднейших провинций страны и - при выявлении случаев заражения - немедленно оказывает помощь вплоть до госпитализации.

ЮАР сегодня занимает первое место в Африке по числу заразившихся: 61 927 человек. От Covid-19 здесь скончались 1 354 пациента.

"Многие местные жители часто работают то в Восточно-Капской провинции, то в Гаутенге, и перемещаясь между ними, нередко заражаются коронавирусом. Потом они возвращаются домой и создают там новые очаги инфекции, что значительно усложняет нашу задачу", - говорит представитель департамента здравоохранения Восточно-капской провинции Номвуйо Жижане.

Всемирная организация здравоохранения не скрывает беспокойства резким ростом числа случаев заражения на африканском континенте. Сегодня зарегистрированы 222 238 случаев, только за минувшие сутки их число увеличилось на 7 176. Эксперты ВОЗ ожидают пика эпидемии в ближайшие недели.