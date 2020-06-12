Неделя моды в Лондоне проходит в формате онлайн

В Лондоне стартовала Неделя моды. На этот раз, из-за распространения коронавирусной инфекции, показы проходят в онлайн формате. По данным Британского совета по вопросам моды, пандемия нанесла огромный удар по индустрии: 73% работающих в этой сфере компаний сообщили об отмене заказов.

Кэролайн Раш, исполнительный директор Британского совета по вопросам моды: "Идея использовать цифровые инновации у нас возникла достаточно быстро из-за невозможности совершать поездки. Мы в Великобритании об этом знали, потому что ранее Италия и Франция столкнулись с той же проблемой. Фабрики закрыты. И может быть пока не откроются. Так что мы решили создать цифровую платформу".

В течение нескольких дней модельеры будут представлять коллекции весна-лето 2021 года. Свои линейки покажут не только известные модные дома, но и начинающие дизайнеры.

Кэролайн Раш, исполнительный директор Британского совета по вопросам моды: "Ну, вот первая модная неделя без традиционного подиума, прохода моделей. Но будут фильмы с презентациями коллекций. Я знаю, что дизайнеры и ритейлоры сотрудничают в том, что касается применения 3D технологий, работают над виртуальными шоурумами. Я думаю, это шаг к коммерческой и потребительской аудитории, потому что все открыто для всех. Это и возможность по-настоящему взглянуть на то, как индустрия по-новому воспринимает цифровые технологии и ищет новые пути".

Ряд бутиков, как например этот на Елисейских Полях в Париже, организуют уголки, посвященные Лодонской неделе моды. Увидеть коллекции в полном объеме можно на сайте London Fashion Week.