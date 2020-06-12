ВВП Великобритании рухнул на 20,4%

Британская экономика в апреле сократилась на рекордные 20,4% — в этом месяце в стране действовал строгий карантин и его последсвия в три раза сереьезнее, чем финансовый кризис 2008 года. С февраля по апрель ВВП великобритании снизился на 10,4% по сравению с предыдущим периодом.

В апреле рынок авиаперевозок рухнул на 92.8% процента. Из-за закрытия гостиниц, баров и ресторанов рынок услуг по размещению и питанию сократился на 88%. В Национальной статистической службе Великобритнаии отмечают, что пострадали практически все сферы экономики страны.

Большая часть магазинов Великобритании возобновит работу на следующей неделе. Джейс Тирелл, генеральный директор крупнейшего в Великобритании объединенияе предприятий розничной торговли и сферы услуг New West End Company, говорит:

"Думаю, что на нормализацию деятельности потрбуется время. И мы с нетерпением ждем возвращения иностраннных туристов. В течение последних 12 недель посещаемость сократилась на 95%. Очень важно, чтобы британское правительстсво продолжило оказывать поддержку сектору розничной торговли".

По прогонозам Организаци экономического сотрудничестви и развития, в этом году британская экономика в этом году потеряет 11,5% ВВП, в случае, если не будет второй волны эпидемии.