Полицейские бросают наручники

Полицейские Франции протестуют против обвинений в расизме и насилии и требуют вмешательства президента Эммануэля Макрона. Манифестации состоялись в ряде городов, самая крупная прошла в Париже. Участники акции перекрыли Елисейские поля. Стражи порядка говорят, что многочисленные введенные ограничения усложняют им работу и хотят, чтобы президент встретился с представителями профсоюзов.

Генеральный секретарь профобъединения полицейских Alliance Фабьен Ванхемельрик говорит: "Неподобающее поведение полицейских всегда наказывалось, если речь идет о конкретных злоупотреблениях. Другими словами, все должны понять, раз и навсегда, и это непонимание нас возмущает, что полиция Франции — самая контролируемая полицейская сила в мире. Поэтому если происходят злоупотребления со стороны незначительного меньшинства, не нужно навешивать ярлыки на всех полицейских".

Возмущение стражей порядка вызвало выступление министра внтуренних дел Кристофа Кастанера на тему расизма в полиции и жандармерии, который заявил о "бескомпромиссной борьбе" с этим явлением и сообщил об официальном запрете на применение удушающих приемов при задержании.

Сильвен Шарена, секретарь отделения Alliance в Жиронде: "Правительство заставляет отказаться от применения удушающих приемов, но мы не понимаем, как тогда вести работу на улицах в безопасности. Наши коллеги не защищены, это опасно".

Людовик Бонне, прдеставитель профсоюза SGP Police 93: "Покажите мне, как проводить задержания без применения удушающего приема. Это абсолютно невозможно. Если человек оказывает сопротивление, задержание могут проводить один, двое, трое полицейских, но без удушающего приема это сделать очень сложно".

В знак протеста полицейские бросают на землю наручники, символизируя тем самым свой отказ от проведения операций по задержанию. Прошлый год во Франции стал рекордным по числу самоубийств среди полицейских.