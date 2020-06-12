Соединённое Королевство не собирается продлевать переходный период после своего выхода из Евросоюза, истекающий в конце декабря. Об этом сообщил в Брюсселе вице-председатель Еврокомиссии со ссылкой на члена британского кабинета.

«Майкл Гоув подтвердил мне, что Великобритания не будет рассматривать вопрос о продлении переходного периода, - сказал Марош Шефчович. - С нашей стороны я принял к сведению позицию Королевства. Я заявил, как это ранее сделала председатель фон дер Ляйен, что ЕС остается открытым для такого продления».

Евросоюз подчеркнул, что за оставшиеся 6 месяцев предстоит проделать большую работу по строительству будущих отношений, а компромисса по многим вопросам пока нет.

Евродепутат из Германии сказал, что Брюссель не должен давать Лондону конкурентные преимущества ради единства остающихся 27 столиц:

«Мы делаем очень щедрое предложние Соединённому Королевству (которое становится третьей для нас страной) остаться в крупнейшем в мире едином рынке, - сказал Дэвид Макаллистер. - Если Великобритания откажется и Евросоюзу придётся с ней соперничать, мы хотим от неё честной конкуренции. Поэтому так важно защищать наши стандарты: по окружающей среде, трудовым правам, защите потребителей - я назвал только три из них ».

В понедельник премьер-министр Великобритании удалённо встретится с руководителями Европейской комиссии, Совета и Парламента. Это будет возможость вывести из тупика переговоры по таким вопросам, как двусторонняя торговля и рыболовство.