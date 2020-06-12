Президентская гонка на вылет

Белорусские правозащитники требуют прекратить давление и запугивание людей, имеющие, по их словам место в связи с президентской кампанией нынешнего года - 7 организаций опубликовали в интернете совместное заявление.

В головном здании Белгазпромбанка, который 20 лет возглавлял оппозиционный кандидат Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело. В пятницу штаб кандидата сообщил о задержании своего координатора по Могилёвской области Владимира Дударёва.

Сам Бабарико накануне говорил:

"Та Беларусь, что у нас есть, не соответствует мировому цивилизованному миру - это неважно, где ты родился. И вот это несоответствие пробудило белорусов к действиям, которые они сейчас предпринимают. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее электоральное большинство - не с этой властью, с такой ситуацией власть никогда не сталкивалась. И она должна понимать: если она этому будет сопротивляться, то против электорального большинства сопротивляться бессмысленно".

Виктор Бабарико считает обыски и уголовное дело давлением на него и политическим заказом. Но бессменный с 1994 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что расследование деятельности банка велось уже давно. Обвинения в преследованиях соперников он отвергает и в свои очередь обвиняет оппозицию в попытке расшатать ситуацию в стране. Ранее он сказал:

"Эти цели нам ясны. Устроить нам "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов - ну, как получится у них, так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и тех, кто нас услышит. Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет".

На протеста в Минске в минувшее воскресенье собирали подписи в поддержку Светланы Тихановской, которая сменила другого претендента на участие в президентской гонке - своего мужа Сергея Тихановского.

Бизнесмен и популярный ютублогер, чьи клипы о коррупции, судебной системе и полицейских злоупотреблениях в Республике Беларусь собрали около 230 000 подписчиков, был задержан на избирательном пикете в Гродно 29 мая. Его арест продлен до самых выборов, запланированных на 9 августа.

Пока необходимые для регистрации 100 000 подписей (или более) собрали пятеро кандидатов: Наталья Кисель (108 000), Анна Канопацкая (100 100), Валерий Цепкало (119 000), Виктор Бабарико (285 000) и Александр Лукашенко, у которого, как утверждается, уже полтора миллиона.

Собирать подписи в свою поддержку претенденты могут до 19 июня. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны в начале июля.