Парламент Швейцарии одобрил однополые браки

Нижняя палата федерального собрания Швейцарии одобрила однополые браки и разрешила женщинам в однополых союзах получить доступ к донорской сперме для искусственного оплодотворения. Против выступили депутаты консервативной Швейцарской народной партии.

Теперь это предложение поступит на голосование в Совет кантонов Щвейцарии, которое состоится не раньше осени. Если верхняя палата также одобрит инициативу, то затем она уже будет вынесена не референдум.

Член парламентского комитета "Брак для всех" Ян Мюллер говорит: "Мы потрясены, инициатива получила большинство голосов Национального совета. Однополые браки и доступ к донорской сперме — это грандиозно. Мы очень рады".

Депутат от Социал-демократической партии Матиас Рейнар уверен: "Мы приближаемся к ситуации всеобщего равенства, не только в вопросах брака, но и в отношении прав на усыновление и вспомогательные репродуктивные технологии. Однополые пары теперь тоже оказались в ситуации настоящего равенства".

На референдуме в феврале жители Швейцарии поддержали закон о запрещении дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Нарушителям грозят штрафы и лишение свободы сроком до трех лет. При этом законопроект был вынесен на всенародное голосование по инициативе представителей оппозиции — религиозных объединений и консервативных и популистских партий. Они рассчитывали, что граждане выступят против.