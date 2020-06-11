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США

Брат Флойда: "Остановите жестокость и боль"

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 Кнарик Хачатрян
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Скриншот AFP: Брат Джорджа Флойда Филонус Флойд выступает в Конгрессе США
Скриншот AFP: Брат Джорджа Флойда Филонус Флойд выступает в Конгрессе США   -   Авторское право  AFP
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Младший брат скончавшегося в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда выступил в среду на слушаниях в Конгрессе США. "Остановите жестокость и боль", - сказал он, призвав законодателей провести реформу полиции с тем, чтобы произвол в отношении чернокожего населения прекратился.

Филонус Флойд отметил, что после столь массовых протестов его брат Джордж не может остаться всего лишь ещё одним именем в длинном списке:

"Я видел , как умирал мой старший брат, с которым мы вместе росли, умирал и звал маму. И сегодня я здесь для того, чтобы попросить вас прекратить такое. Люди всех сословий и рас, мужчины и женщины едины в своём требовании перемен. Окажите им уважение, окажите уважение Джорджу и внесите необходимые изменения, которые сделали бы вмешательство правоохранительных органов решением, а не проблемой. Привлекайте их к ответственности, когда они что-то делают неправильно. Научите их, что значит относиться к людям с сочувствием и уважением. Научите их тому, что такое необходимое применение силы. Научите их тому, что прибегать к силе, которая может привести к смерти человека, нужно в редких случаях, только тогда, когда есть угроза для жизни".

После нескольких недель протестов в США, вызванных смертью Джорджа Флойда, конгрессмены от Демократической партии настаивают на принятии законодательства, направленного на борьбу с чрезмерным применением силы полицией и ограничение правовой защиты должностных лиц, обвиняемых в неправомерных действиях.

Проект предлагаемого ими документа запрещает в частности применение удушающих приёмов при задержании и вводит обязательные тренинги по борьбе с расизмом и другими видами дискриминации.

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