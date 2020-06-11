Брат Флойда: "Остановите жестокость и боль"

Младший брат скончавшегося в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда выступил в среду на слушаниях в Конгрессе США. "Остановите жестокость и боль", - сказал он, призвав законодателей провести реформу полиции с тем, чтобы произвол в отношении чернокожего населения прекратился.

Philonise Floyd, brother of George Floyd, is scheduled to speak to a Democratic-led congressional panel today as lawmakers take on the twin issues of police violence and racial injustice. https://t.co/7lDLypnlgM — CBC News (@CBCNews) June 10, 2020

Филонус Флойд отметил, что после столь массовых протестов его брат Джордж не может остаться всего лишь ещё одним именем в длинном списке:

"Я видел , как умирал мой старший брат, с которым мы вместе росли, умирал и звал маму. И сегодня я здесь для того, чтобы попросить вас прекратить такое. Люди всех сословий и рас, мужчины и женщины едины в своём требовании перемен. Окажите им уважение, окажите уважение Джорджу и внесите необходимые изменения, которые сделали бы вмешательство правоохранительных органов решением, а не проблемой. Привлекайте их к ответственности, когда они что-то делают неправильно. Научите их, что значит относиться к людям с сочувствием и уважением. Научите их тому, что такое необходимое применение силы. Научите их тому, что прибегать к силе, которая может привести к смерти человека, нужно в редких случаях, только тогда, когда есть угроза для жизни".

WATCH LIVE: @elianamoreno reports from above, as a massive crowd of marchers take over streets in Hollywood. https://t.co/ZOLCeJGJOppic.twitter.com/9EPxnaJxNe — NBC Los Angeles (@NBCLA) June 8, 2020

После нескольких недель протестов в США, вызванных смертью Джорджа Флойда, конгрессмены от Демократической партии настаивают на принятии законодательства, направленного на борьбу с чрезмерным применением силы полицией и ограничение правовой защиты должностных лиц, обвиняемых в неправомерных действиях.

Philonise Floyd’s heart-wrenching testimony to @HouseJudiciary left its mark on us all. May this flag, which flew over the Capitol on the day of his brother’s murder, serve as a symbol of our shared commitment to securing justice for George & all victims of police violence. pic.twitter.com/Dl3LXDGF7t — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 10, 2020

Проект предлагаемого ими документа запрещает в частности применение удушающих приёмов при задержании и вводит обязательные тренинги по борьбе с расизмом и другими видами дискриминации.