Вооружённое нападение на школу в Словакии

В результате вооружённого нападения на начальную школу в городе Врутки на севере Словакии убит заместитель директора, четыре человека ранены. Как сообщили в полиции, мужчина с ножом проник в здание, разбив окно. Он атаковал сотрудников школы и учащихся.

❗️MIMORIADNE❗️ ÚTOK NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE VO VRÚTKACH: ZAHYNULA OBEŤ AJ ÚTOČNÍK Policajné hliadky momentálne zasahujú vo... Publiée par Polícia Slovenskej republiky sur Jeudi 11 juin 2020

Ножевые ранения получили двое детей. В числе пострадавших оказался директор, который, как пишут словацкие издания, преследовал преступника, когда тот пытался скрыться. В полиции сообщают, что сотрудники правоохранительных органов в итоге застрелили нападавшего, который оказал вооружённое сопротивление при задержании. Его мотивы пока неизвестны.