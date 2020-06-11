Lufthansa намерена сократить 26 тысяч рабочих мест

Lufthansa и профильные профсоюзы авиаперевозчика ведут переговоры, касающиеся планов руководства компании сократить не менее 26 тысяч рабочих мест, это мера затрагивает почти 22 тысячи штатных сотрудников, имеющих контракты полной занятости.

28 апреля Lufthansa сообщила о предполагаемом увольнении 10 тысяч сотрудников и о продаже не менее ста лайнеров из имеющегося у нее парка самолетов, позднее цифра сокращений была пересмотрена в сторону более, чем двукратного увеличения.

Предмет нынешних переговоров - способ сокращения расходов на персонал.

Менеджменту нужно получить согласие на этот шаг, поскольку уже это решение должно быть рассмотрено на собрании акционеров, на котором будет обсуждаться план спасения Lufthansa

В конце мая потери компании оценивались составляли 1 млн евро в час.

Тогда же стало известно, что власти ФРГ предоставят авиаперевозчику поддержку в размере 9 млрд евро, но на условиях частичной национализации.

Стабфонд Германии в обмен на деньги получит примерно 20 % акций Lufthansa.