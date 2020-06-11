Защитники окружающей среды утверждают, что Евросоюз ослабляет некоторые положения так называемой «зелёной сделки», направленной на предотвращение климатических изменений. Действительно, если ранее Брюссель призвал больше не поддерживать добычу и использование любого ископаемого топлива, то теперь он допускает, чтобы место угля занимал природный газ.

Активист Сети климатических действий считает это следствием влияния деловых кругов:

«Мы видим, что добывающая ископаемое топливо промышленность лоббирует Еврокомиссию, которая не торопиться объявить об отмене субсидий из источников ЕС, - говорит Маркус Триллинг. – В результате в Евросоюзе принимаются соответствующие инвестиционные решения, которые формируют инфраструктуру и экономику будущего. Если сейчас вкладывать средства в природный газ, то вредные выбросы продолжатся на высоком уровне многие десятилетия ».

В конце мая 8 стран ЕС стали лоббировать Еврокомиссию, чтобы на газовые проекты продолжалось выделение союзных средств. Они говорят, что в противном случае не смогут вовремя свернуть добычу угля и достичь краткосрочных и среднесрочных климатических целей.

Депутат Европарламента из Румынии не считает пустой тратой денег инвестирование в инфраструктуру природного газа, поскольку она может быть преобразована позднее для осуществления экологически чистых энергетических проектов на основе водорода:

«Переход от угля к чему-то полностью независимому от ископаемого топлива невозможен без прохождения через что-то. И этот промежуточный вариант, если не будет другой технологии, - это природный газ, - сказал Драгош Тудораче. - Разумеется, такой переход необходимо сделать с соблюдением наших зелёных целей. Уже существуют технологии, в которых природный газ должен постепенно заменяться водородом. Всё это должно быть частью проектов, которые мы разрабатываем ».

А бельгийский евродепутат заявил, что восстановление экономики Евросоюза после пандемии должно быть экологически чистым. По его мнению, если какие-то страны-члены не отказываются от загрязняющих предприятий и отраслей, то пусть поддерживают их сами.

«Я не призываю убивать авиационную или автомобильную индустрию, но мы должны заставить их трансформироваться, - продолжал Филипп Ламбертс. - Мы не хотим, чтобы компании этих секторов обанкротились, но если им нужна государственная поддержка, условием для этого должна быть смена их бизнес-модели. В случае авиационной отрасли это также означает её сокращение ».

Бельгиец ожидает, что страны Центральной и Восточной Европы в конце концов согласятся на «зелёную сделку». Тогда им разрешат и дальше получать из бюджета ЕС больше денег, чем они в него вносят.