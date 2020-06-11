Только француженки вправе претендовать на компенсацию от страховой компании французского производителя грудных протезов. Такое решение объявил в четверг Европейский суд в Люксембурге.

Французская компания Poly Implant Prothese (PIP) продала в 65 странах до миллиона грудных имплантов, изготовленных из дешевого силикона, который применяется при производстве матрасов. С 2001 по 2010 год они были установлены примерно 400 тысячам женщин.

Одна из них - немка - добивалась компенсации от страховщика, но он указал, что по договору не обязан возмещать ущерб за пределами Франции.

Суд в Люксембурге подтвердил, что правовые нормы ЕС не предусматривают такой возможности.

"Я, Британская женщина имела эти импланты, француженка имела их, американка имела эти импланты, - говорит Сара Харт, которая называет себя жертвой мошенничества. – Это импланты от одной и той же компании, поэтому она должны компенсировать всех одинаково".

Европейский суд посчитал, что в данном случае невозможно применить положение о запрете дискриминации по признаку гражданства.

80% протезов PIP были проданы вне Франции.

По словам адвоката потерпевших, решение Европейского суда оставляет многих женщин на произвол судьбы:

"Имеются очень серьёзные случаи, когда женщины получали отравление лимфы силиконом, - говорит Оливье Омэтр. - Это означает, что гель компании PIP, состоящий из компонентов промышленного геля, попал в лимфатическую систему, и никто не знает, что произойдет через 10, 20, 30 лет. Чем больше проходит времени, тем больше мы видим чрезвычайно тревожных симптомов. Это указывает на то, что гель PIP, безусловно, потенциально опасен ».

Адвокат сетует на то, что за 10 лет после начала скандала законодательство ЕС не способствовало решению этой проблемы. Сомнительными становятся и обещание Евросоюза защищать здоровье своих граждан одинаково в любой из своих стран.

На подходе дело по иску ещё одной пострадавшей женщины.