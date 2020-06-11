21 год тюрьмы для норвежского нациста

Окружной суд норвежского города Берум приговорил Филипа Мансхауса к 21-му году лишения свободы за "убийство" и "попытку теракта". Тюремный срок может продлеваться каждые пять лет, если суд сочтет это необходимым.

Примкнувший к неонацистской группировке, 22-летний Мансхаус в августе прошлого года убил из расистских побуждений сводную сестру (поскольку она не была этнической норвежкой), а затем ворвался в мечеть исламского центра Аль-Нур в пяти километрах от Осло, собираясь расправиться с верующими.

Обвинение заявило, что в деле Мансхауса нет смягчающих обстоятельств, а сам обвиняемый представляет опасность для общества.

"Обвиняемый сказал, что его намерение состояло в том, чтобы убить как можно больше мусульман в мечети, и он разочарован тем, что ему не удалось осуществить свой замысел", - подчеркнула судья Анника Линдстрём, зачитывая приговор.

Планам Мансхауса помешали находившиеся в мечети верующие, которые обезвредили его. Обошлось без жертв. По признанию Мансхауса, его конечной целью было дестабилизировать общество и спровоцировать "войну рас".

Адвокат в ходе процесса настаивал на том, что его подзащитный невменяем и должен быть направлен на принудительное лечение.