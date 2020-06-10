Последние прижизненные снимки Леннона ушли с молотка

Последние прижизненные негативы Джона Леннона с авторскими правами на них, а также 35-милимметровый фотоаппарат Minolta, которым снимки были сделаны, ушли с молотка на интернет-аукционе ebay.

Их автору, молодому репортеру New York Daily News Полу Горешу, тогда был 21 год. В то трагическое утро 8 декабря 1980 года он устроился у апартаментов "Дакота" на Манхеттене, где Леннон проживал с женой и сыном, и ему повезло. Но с первого раза сделка между фотографом и New York Daily News не состоялась: "Пол позвонил в отдел городских новостей, - рассказал бывший репортер газеты Пол ла Роза, - парень, который ему ответил, сказал, что очень занят. Когда тот попытался объяснить, о каких снимках идет речь, на том конце провода просто повесили трубку".

Самый известный снимок Гореша запечатлел момент, когда Леннон дает автограф некоему Марку Дэвиду Чэпмену, от рук которого погибнет несколько часов спустя. Самые удачные снимки в итоге газета купила. Сегодня семья выставила на интернет-торги всю огромную коллекцию Пола Гореша после его кончины в январе 2018 года.

"На торги выставлены оригинальные негативы с авторскими правами на них, - говорит Кен Фаррелл, владелец Just Kids Nostalgia, - те, кто их приобретет, смогу использовать снимки, как считают нужным. Приближается сороковая годовщина гибели Леннона, так что, убежден, будет большой спрос на эти изображения".

Основным мотивом покушения Чэпмен назвал желание "похитить у Леннона славу".