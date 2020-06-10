Разгорается торг вокруг бюджета ЕС и финансовой помощи

Сражаясь с коронавирусом, Евросоюз погружается в рецессию исторических масштабов. Он намерен использовать всю свою финансовую мощь для будущего восстановления после пандемии.

Но образовался раскол между так называемыми «бережливыми» странами на Севере, плюс Австрия, и южными, которые призывают смело занимать деньги и щедро их тратить.

В интервью Euronews Еврокомиссар по бюджету австриец Йоханнес Хан успокаивает северян:

"Так называемые «бережливые» должны понимать, что речь идет об инвестициях, мы вкладываем средства в улучшение европейской экономики. Для Австрии вторым по величине экспортным направлением является Италия. Поэтому, если Италия не в хорошей форме, это сразу же повлияет на австрийскую экономику».

Еще одним камнем преткновения является требование «бережливых» выдавать пострадавшим странам кредиты. А южные предпочитают получать гранты, возвращать которые не обязательно. Еврокомиссар выступает за предоставлении помощи на некоторых экономических условиях:

«Деньги должны распределяться не по принципу бесплатного обеда. Они должны быть увязаны с определенными мерами реформирования".

Для обсуждения бюджета лидеры Евросоюза должны встретиться в следующий раз 19 июня. Йоханнес Хан надеется, что удастся заключить соглашение до крайнего сентябрьского срока:

"Нет, я ожидаю, что в июле. Я уверен. Лидеры страны-членов, видимо, понимают срочность этой сделки, потому что они каждый день чувствуют температуру на местах".

Торг вокруг бюджета и денег на восстановление обещает быть горячим.