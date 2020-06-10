Жители Евросоюза выходят из самоизоляции, а его правительства пытаются предотвратить новую вирусную вспышку. Важным подспорьем в этом становится технология.

Мобильные телефоны могут собирать информацию о состоянии здоровья своих владельцев, отслеживать их контакты с идругими людьми и выявлять среди них инфицированных.

Специалист по информационным технологии предупреждает об опасности вторжения в частную сферу:

«Компании, работающие с большими данными, привлекаются к управлению различными правительственными приложениями и схемами, - говорит Дженнифер Бейкер. - Пока не ясно, какой доступ они получат к конфиденциальной информации после пандемии. Будет ли им разрешено хранить её и пользоваться ею? Например, узнав о температуре моего тела, они попытаются продать мне соответствующий фармацевтический продукт».

В ЕС действует Общее положение о защите данных, применимое к условиям пандемии. Установка приложений для отслеживания контактов (так называемых трекеров) должна быть добровольной, ограниченной по времени и исключающей хранение личной информации.

Выступая в среду в Брюсселе, вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и обеспечению прозрачности признала, что пока выполнение Общего положение оставлено на усмотрение национальных правительств:

«Наше ведомство по защите данных занимается этим вопросом, - сказала Вера Йоурова. - До сих пор не замечено, чтобы отслеживающие приложения нарушали правила конфиденциальности».

Некоторые противники вмешательства в частную жизни требуют от правительств гарантировать, что эти данные не будут использоваться не по назначению. Высказываются опасения по поводу приложений, которые могут извещать полицию о своём местонахождении, благодаря спутниковому навигатору:

«Предположим, что я оппозиционер в стране, где права оппозиции не уважаются. С помощью моего телефона правительство может узнать, с кем я встречаюсь, и где встречаюсь, - говорит Орсоля Райх из Союза гражданских свобод. - Если нет уверенности в том, что подобные данные будут использованы только для борьбы с пандемией, то эти данные просто не следует собирать».

Такие приложения могуть использовать технологию Bluetooth, которая позволяет хранить данные о местоположении пользователя анонимно. Но его эффективность не подтверждена.

Эксперт по конфиденциальности указывает, что другие приложения нарушают её сильнее:

«Интересно, что как только это приложение была названо отслеживающим, люди стали его бояться. Но реальность такова, что в каждое приложение для знакомств на вашем телефоне, вероятно, встроена пара тысяч трекеров - сказал Макс Шремс. - Оно знает о вас гораздо больше, чем любое из этих приложений против коронавируса».

Подобные электронные средства эпидемиологического контроля ещё находится в стадии разработки. Но в европейском общества возникает сомнение по поводу такого использования технологии, которое многие считают бесцеремонным.