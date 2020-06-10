Евросоюз указал на вред дезинформации при пандемии

Одновременно с глобальной вспышкой инфекции усилилось распросторанение в интернете дезинформации и домыслов. В частности, людям предлагают там бесполезные или вредные лекарства от Covid-19.

Некоторые технологические гиганты, в том числе Google, Facebook и Twitter, стали ежемесячно публиковать отчеты с подробным описанием фальшивых новостей о коронавирусе на своих платформах, включая их происхождение и целевую аудиторию.

Вице-председатель Еврокомиссии убеждает популярные сервисы одобрить разработанный ею кодекс поведения:

"Граждане должны знать, как информация поступает к ним и откуда она поступает, - сказала Вера Йоурова. - Я рада сообщить, что Tiktok известил меня о своем присоединении к кодексу Евросоюза по дезинформации. Формальности будут скоро завершены. Мы также ведем переговоры с WhatsApp".

Еврокомиссия отметила, что распространение ложных сведений наносит вред не только здоровью граждан, но и демократии. Брюссель также обвинил Москву Пекин в использовании всемирной сети для геополитических завоеваний.

"Что касается акторов, иностранных акторов, мы четко называем Россию и Китай, - добавила Йоурова. - У есть достаточно доказательств для такого заявления, поскольку оно очень хорошо обосновано свидетельствами".

Одна из руководителей стэнфордского Центра киберполитики считает, что Евросоюз должен обновить законы о свободе слова с учетом особенностей цифровой среды и сам следить за их выполнением, а не поручать это бизнесу:

«Власти ЕС уходят от своей обязанности заниматься модерацией контента, понижать рейтинги, удалять в оффлайн вредоносную и незаконную информацию, наказывать компании-нарушители, - говорит Маритье Шааке. - Тенденция к приватизации в Евросоюзе контроля за контентом Интернета — это по-моему, большая проблема. Пора использовать принципы верховенства права при модерации контента. В ЕС также должны обеспечить больше прозрачности в деятельности компании и, в конце концов, большую отчётность».

На данный момент сотрудничество цифровых платформ с властями ЕС в борьбе с фальшивыми новостями является добровольным.