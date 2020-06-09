Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Авария на ТЭЦ: следы нефтепродуктов могут попасть в Карское море

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
Фото местности сделано Copernicus Sentinel-2
Фото местности сделано Copernicus Sentinel-2   -   Авторское право  AP/European Space Agency
Размер текста Aa Aa

После разлива топлива на ТЭЦ в красноярском крае следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино под Норильском. Водоем находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Это сообщила замминистра экологии края Юлия Гуменюк.

Из просевшего резервуара вылились около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, загрязненными оказались 180 тыс. кв. м грунта.

По словам старшего инспектора Росприроднадзора Василия Рябинина, "следы дизельного топлива имеются и за пределами зоны, ограниченной бонами. Не менее 10 см береговой линии покрыты нефтепродуктами".

Эксперты полагают, что боны на реке Амбарной либо установили позже, чем нужно, либо оказались неэффективными.

В Карском море следов нефтепродуктов не обнаружено, но только потому, что речное устье покрыто льдом, когда лед сойдет, ситуация может измениться. Норильский комбинат многие десятилетия был головной болью для экологов.

Об этом говорит руководитель программы по экологической ответственности бизнеса российского отделения WWF Алексей Книжников: "Даже до разлива уже давно не рекомендовалось употреблять в пищу рыбу, выловленную в этом озере. Как дальше будет развиваться ситуация, мы посмотрим, но ясно, что, скорее всего, будет принято решение запретить водные промыслы представителям коренных народностей, что там обитают. Их жизнь напрямую зависит от состояния водоемов, река для них - основа существования".

МЧС сообщает, что собрано свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси. Загрязненный грунт вывезен на временное хранение. Возбуждено четыре уголовных дела.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube