В минувшие выходные полицейские ворвались в дом на Западе Германии и арестовали 11 человек. Предполагается, что оттуда орудовала посредством интернета преступная сеть, жертвами которой были дети.

В последние месяцы в Евросоюзе правоохранители всё чаще пресекают такие злоупотребления. Еврокомиссар по внутренним делам говорит, что эксплуатация несовершеннолетних обострилось после введения во многих странах режима самоизоляции:

«По нескольким признакам, она чудовищно растёт, - сказала Илва Йоханссон. – Мы только что получили сообщение США о том, что в апреле этого года там отмечено в четыре раза больше случаев сексуального насилия, которому подвергаются дети, чем в апреле прошлого. Подобные сообщения поступают и из стран Евросоюза. Имеются очень тревожные признаки того, что это явление приобрело взрывной характер во время коронавирусного кризиса».

Брюссель предлагает решать эту проблему вместе не только с другими столицами ЕС, но и с Вашингтоном.

«Нам нужно укреплять сотрудничество в борьбе с этим явлением, которое носит глобальный характер, - продолжала еврокомиссар. – Наша служба Европол успешно работает вместе с национальными полицейскими силами, причём не только в Евросоюзе, но и за его пределами. Это позволяет нам отслеживать насильников, находить и спасать детей. У детей есть права, и мы обязаны их защищать, но мы пока не делаем этого достаточно хорошо. Так что это область, где я собираюсь предложить новые вещи в будущей стратегии ».

Политический редактор Euronews Даррен МаКаффри спрашивает о сохранности личных данных подозреваемых и нарушителей.

«Я убеждена, что можно найти правильный баланс между защитой частной жизни и защитой детей, - ответила Йоханссон. - Я уверена, что мы можем сделать это. Мы же наладили борьбу с мошенничеством в сфере авторских прав с соблюдением всех требований закона. Если мы можем защищать авторские права, то я думаю, мы можем защищать и детей ».