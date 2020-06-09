Граждане Азербайджана объявили голодовку в Дагестане

Голодовка граждан Азербайджана в дагестанском селе Куллар продолжается пятый день подряд. В акции под лозунгом "Хотим домой!" принимают участие около 60 человек. Из-за решения Баку закрыть национальные границы в Дербентском районе остаются свыше 870 жителей соседней страны. Большую часть из них разместили в палаточном городке и местных гостиницах. Еще более сотни застрявших в России разбили несанкционированный лагерь непосредственно у границы.

Шакир Кулиев гражданин Азербайджана: "Люди больше двух месяцев здесь находятся".

Малик Худоверди гражданин Азербайджана: "Каждый день едут, каждый день. Например, каждую неделю 130 человек отпускают туда, а 200 человек, 300 приезжают сюда. Там палатку построили, но просто мест нет. Там 300 человек поместятся, а больше мест нет".

Люди страдают от жары и антисанитарии. За последние три месяца Азербайджан всего три раза принимал своих граждан, в первую очередь, жещин и детей. В выходные в крупных городах республики был вновь ужесточен карантин из-за очередного всплекска заражения коронавирусной инфекцией.