Венская опера: все билеты проданы!

Вена, европейская столица классической музыки и оперы, открывает концертные залы и театры. Решение властей заставило зрителей поторопиться: места раскупают очень быстро, тем более, что по новым правилам зал, рассчитанный на 1700 мест, может принять только 100 человек.

Доминик Мейер, директор Венской оперы:

"С одной стороны, это огорчает — вызывать на сцену исполнителей такого уровня лишь для 100 зрителей. Ни о какой рентабельности, тем более прибыли, речь не идёт. Но я думаю, что это всё же символично, важно, что культура, которая оказалась немного за бортом, была позабыта политиками по всём мире, напоминает о своей значимости".

Во время пандемии коронавируса музыка в Вене тоже сидела на карантине. Были отменены сотни концертов. Сейчас для австрийской столицы живое исполнение — символ возвращения к жизни.

В Швейцарии в минувшие выходные Женевский камерный оркестр вернулся на сцену, чтобы порадовать своих почитателей. Впрочем, организаторы не забывают и о мерах предосторожности - социальной дистанции, санитарных нормах. Но это не смущает любителей классической музыки:

"Какое удовольствие — прийти на концерт и слушать живую музыку! По телевизору мы смотрели множество концертов и опер, но нет ничего лучше, чем увидеть и услышать это всё прямо в зале", — говорит одна из них.