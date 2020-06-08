Власти РФ задумались об ограничении приема иностранцев на работу

В России может появиться норма, согласно которой компании должны будут при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на Минтруд.

“Мера защитит россиян, правда, поток гастарбайтеров в страну уже и так уменьшается, говорят эксперты. К тому же они не понимают, что делать, если граждане РФ сами будут отказываться от той или иной работы”, - отмечается в статье.

Как считает юрист, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, руководитель практики особых поручений Екатерина Тягай, эта инициатива в нынешних условиях понятна, поскольку из-за пандемии многие россияне могут лишиться работы, однако результат пока сложно прогнозировать.

Все будет зависеть от желания или нежелания граждан усердно работать за скромное вознаграждение в качестве специалистов начального уровня. Если безработные граждане откажутся от такой возможности, это предложение может привести к нехватке трудовых ресурсов, сокращению количества задействованных людей в сфере услуг, и, как следствие, усложнению доступа к предлагаемым услугам, а также снижению их качества Екатерина Тягай Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, руководитель практики особых поручений

Какие ограничения для иностранцев уже действуют в России?

По данным Единой межведомственной информационной системы, большинство иностранцев, которые в этом году приехали в Россию с рабочей целью, - это граждане Узбекистана (400 тыс. человек), Таджикистана (237 тыс.), Киргизии (134 тыс.) и Украины (68 тыс.).

В прошлом году Минтруд предложил законопроект, согласно которому главы субъектов могли бы определять круг “запретных” профессий для мигрантов, работающих по патенту, а также устанавливать лимит на выдачу самих патентов. Однако в Госдуму законопроект так и не был внесен.

Сейчас патент должны получать граждане тех стран, для которых установлен безвизовый режим с Россией: Украины, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Жителям Армении, Республики Беларусь, Казахстана и Киргизии патент не нужен, поскольку их страны входят в Евразийский экономический союз.

В настоящее время ограничения на прием иностранцев действуют только в ряде отраслей. Например, мигрантам запрещено работать в аптеках, а также на предприятиях розничной торговли “вне магазинов, палаток, рынков”. В специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табаком, иностранцев должно быть не более 15% от общего количества работников.

В "деятельности в области спорта" число мигрантов не должно превышать 25%, и почти такая же норма, 26%, предусмотрена для предприятий сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта.

В строительстве допустимая доля иностранцев - 80% (исключение сделано для Бурятии, Амурской области и Москвы - там нет ограничений для найма мигрантов в этой сфере). В Дагестане, наоборот, более низкий порог, чем в целом по стране, - 50%.

Нанять высококвалифицированных иностранцев сложнее, хотя квоты на них не распространяются. Такие специалисты, согласно российскому законодательству, должны получать минимум 2 миллиона рублей в год до вычета налогов.

Большинство россиян поддерживают эту инициативу

В прошлом году французский исследовательский центр Ipsos провел опрос среди жителей разных государств, чтобы выяснить, как они относятся к тому, чтобы предпочтение при приеме на работу отдавалось гражданам их стран. Как оказалось, больше всего эту идею поддерживают сербы (82%) и россияне (81%), следом идут венгры (75%) и турки (73%). Меньше всего - шведы (34%), британцы (48%), немцы (49%) и бельгийцы (51%).

“Идея о том, чтобы отдавать предпочтение своим гражданам при найме, существует во многих странах", - поясняет руководитель проектов Ipsos Global Affairs Клоэ Морен. Политолог связала эту тенденцию с последствиями экономического кризиса 2008 года.