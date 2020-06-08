"Эпидемия закончилась, все свободны"

Кабинет министров Новой Зеландии объявил о понижении уровня угрозы эпидемии до минимального Все ограничения наложенные в связи с заражением, снимаются в течение 48 часов, лишь граница пока останется закрытой.

На пресс-конференции глава правительства Джасинда Ардерн сообщила детали: "Наша вновь обретенная свобода в настоящий момент зависит от тех задач, что решает служба пограничнорго контроля, которая препятствует проникновению коронавируса в страну. Но снятие ограничений отнюдь не означает, что мы может полностью расслабиться, мы должны продолжить внимательно следить за развитием ситуации с пандемией".

Новозеландские медики сообщили, что выздоровел последний пациент с коронавирусом, новые случаи заражения не выявлялись в течение двух недель.

Проверку на вирусоносительство прошли 295 тысяч человек, летальным исходом КОВИД.19 закончился для 22 пациентов.