"Перезапустить" BP: корпорация уволит тысячи сотрудников ради оптимизации

10 тысяч рабочих мест намерена сократить британская нефтяная корпорация BP. Об этом объявил глава компании Бернард Луни. По его словам, основная часть увольнений ожидается до конца года. Речь идёт примерно о 15% штата BP.

Луни объясняет это необходимостью оптимизировать расходы, прежде всего, за счёт сокращения числа офисных работников. В компании планируют в целом реорганизовать работу подразделений, используя современные цифровые технологии. К концу следующего года таким образом менеджеры рассчитывают сэкономить до 2,5 млрд долларов.

Профсоюз работников железнодорожной, морской и транспортной сферы RMT осудил планы BP, назвав их «массовой расправой». В заявлении сказано, что сотрудники корпорации уже более четырёх лет, цитата, «страдают от мер экономии и урезания расходов», тем не менее, непосредственно перед объявлением об увольнениях акционеры в очередной раз получили крупные дивиденды.