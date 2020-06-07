Альмадраба в масках

Рыболовецкие шхуны возвращаются в порт испанского Кадиса с богатым уловом голубого тунца. Тысячи этих гигантских рыб проходят в период нереста через Гибралтарский пролив. Чтобы поймать их, местные рыбаки уже более 3 тысяч лет используют неизменный метод альмадраба, когда с лодок вдоль пролива сбрасывают огромные сети-ловушки. В этом году рыбаки берут с собой и другие приспособления.

Рафаэль Маркес, помощник капитана рыболовецкого судна: "Нам принесли маски и дали указания, которым нужно следовать во время альмадрабы - стараться держать дистанцию в​​2 метра и так далее".

Пандемия коронавируса серьезно затронула индустрию рыбной ловли.

Андрес Хордан, менеджер компании Productos de Almadraba: "На нас очень повлияли опасения, связанные с коронавирусом, они привели к полной остановке торговли с барами и ресторанами, а это наши основные клиенты".

Несмотря на то, что в этом сезоне хороший улов, продажи значительно сократились. Половина добытого здесь тунца раньше направлялась в Японию, но и ее коронавирус не обошел стороной. Кроме того, не стало туристов, которые любили полакомиться рыбой в местных ресторанах. Зато сейчас свежий тунец можно найти во всех уголках Испании.

Кристиан Гуерра, продавец рыбы: "Продажи тунца сильно сократились в этом году. По меньшей мере, на 50 процентов, так как покупатели из других регионов не приезжают. Жители Барбате, конечно, потребляют много тунца, но приезжие берут крупные куски".