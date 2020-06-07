Дело об исчезновении Мадлен: новый поворот

Гражданин Германии, главный подозреваемый по делу об исчезновении британки Мадлен Макканн, может быть причастен к похищению еще одного ребенка. Немец Рене Хази пропал в 1996 году в возрасте шести лет во время отдыха с родителями. Так же как и Мадлен, в Португалии. Отец мальчика Андреас Хази подтвердил СМИ, что полиция вновь открыла дело Рене:

"Представители властей сказали мне, что в Португалии происходят похищения такого рода, но они случаются в больших городах, а не маленьких деревнях на побережье". "Они все выслушали и заявили, что сейчас они будут проводить расследование на предмет существования возможной связи между исчезновением детей".

Трехлетняя Мадлен пропала в 2007 году. Ее родители до сих пор надеются, что девочка жива. Прокуратура в этом сомневается.

Немецкая полиция, сообщившая о новом подозреваемом, обнародовала фото автомобилей, имевших к нему отношение - "ягуара" и микроавтобуса "фольксваген" .

В настоящее мужчина, которого в прессе называют Кристиан Б., отбывает срок за изнасилование гражданки США в 2005 году на португальском курорте Прайя-да-Роша. В прокуратуре Германии полагают, что этот же человек мог быть причастен к исчезновению пятилетней Инге Герике в 2005 году.