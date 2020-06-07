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Нидерланды

Из-за коронавируса в Нидерландах начали умерщвлять норок

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 Мария Горковская
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Из-за коронавируса в Нидерландах начали умерщвлять норок
Авторское право  Sergei Grits/AP
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1,5 тысячи норок, включая их детенышей, усыпили на одной из ферм по разведению пушных зверей в Дерне. Ранее в нидерландской провинции Северный Брабант был зафиксирован первый случай передачи коронавируса от этого животного человеку. Всего правительство распорядилось уничтожить 10 тысяч млекопитающих, а убытки 10 хозяйств обещало возместить.

"Эти животные больны. Их убивают, затем специальная компания в деревне Сон утилизирует трупы. Мы должны предотвратить распространение вируса", - отмечает Бенно Брюгинг из Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров.

Ранее защитники прав животных попытались помешать массовому умерщвлению через суд, но безуспешно. С 2024 года в Нидерландах запрещено промышленное разведение норок.

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