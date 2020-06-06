Протесты в США: "Каждый из нас — человек"

В штате Северная Каролина в городке Рефорд сотни людей пришли в на церемонию прощания с родившимся здесь афроамериканцем Джорджем Флойдом. Его смерть, наступившая после задержания полицией в Миннеаполисе, официально признана убийством. Массовые акции протеста против расовой дискриминации и полицейского насилия в США продолжаются, беспорядки утихли.

Священник Эдриан Нельсон говорит: "Неважно, кто мы, неважно, откуда мы пришли, неважно, как мы выглядим, мы должны признать, что все мы — части одного общества и и каждый из нас — человек. В Миннеаполисе Джордж Флойд был лишен своей человеческой сущности".

Власти нескольких городов и штатов страны заявили, что примут меры, направленные на реформы в правоохранительных органах. Так, в Миннеаполисе уже введен запрет на применение удушающих приемов при задержании. На федеральном уровне пакет поправок готовят демократы в Конгрессе, голосование в Палате представителей состоится в конце месяца, но Сенат контролируют республиканцы и пока они говорят лишь о готовности рассмотреть предложения демократов.

Акция протеста в Вашингтоне. AP Photo/Andrew Harnik

В Вашингтоне намечается самая масштабная за последние дни демонстрация. В обращении к манифестантам мэр столицы Мюриэль Баузер заявила, что добилась вывода военных и нацгвардии из Вашингтона. Накануне она призвала президента США Дональда Трампа отозвать войска, пожаловавшись на присутствие в городе отрядов вооруженных силовиков без опознавательных знаков.