Трамп: Это великий день для Джорджа Флойда

Новые акции против расизма и полицейского насилия прошли в США. В Нью-Йорке, несмотря на комендантский час, тысячи людей собрались в центре города. Как отмечают американские издания, на этот раз обстановка была спокойнее, чем прежде. Нет сообщений о беспорядках и грабежах.

Протестные выступления начались 26 мая с акций в память об убитом при задержании афроамериканце Джордже Флойде. В пятницу его имя упомянул президент Дональд Трамп, говоря о равноправии:

«Независимо от расы, цвета кожи, пола или вероисповедания, всем должно быть обеспечено справедливое отношение со стороны правоохранительных органов. Мы видели, что произошло на прошлой неделе. Мы не можем допускать такое. Надеюсь, Джордж смотрит сейчас на нас и говорит: как здорово то, что происходит в нашей стране. Это великий день для него, это великий день для всех».

Потенциальный оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден раскритиковал президента за это выступление:

«Последние слова Джорджа Флойда — "Я не могу дышать". Эти слова нашли отклик во всех частях страны и, откровенно говоря, во всём мире. То, что президент пытается вложить в уста Джорджа Флойда другие слова, я думаю, — это омерзительно».

Акции против расизма и полицейского насилия вслед за США прошли и в других странах. В Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с участниками марша против жестокости и дискриминации преклонил колено в знак солидарности с движением «Жизни чёрных имеют значение».

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе. Как подтвердила повторная медэкспертиза, он скончался от удушья из-за того, что полицейский несколько минут пережимал ему дыхательные пути коленом при задержании. Большой резонанс эта история получила благодаря нескольким видеозаписям произошедшего: авроамериканец умирал на глазах у прохожих.

Сотрудника правоохранительных органов уволили, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, ещё трое полицейских, которые присутствовали при гибели Флода, стали соучастниками. На фоне массовых акций протеста в ряде штатов губернаторы анонсировали изменения в работе полиции. В частности, при задержании будет запрещено применять удушающие приёмы, которые признаны опасными для жизни.