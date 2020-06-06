Грабежи и погромы во имя справедливости? | #Куб

В ходе беспорядков и акций протеста против расизма в США задержаны тысячи людей, есть раненые и убитые, а страховые компании говорят о катастрофическом ущербе от погромов. Кто ответственен за насилие и как это влияет на отношение к протестам? Разбираемся в «Кубе».

Выступления против полицейского насилия и дискриминации в США уже больше недели будоражат общественное мнение в России, которая, между прочим, находится на 98 месте в рейтинге надёжности полиции по версии Всемирного экономического форума. США в этом списке на 22-й позиции.

Беспорядки в США дискредитировали движение против расизма и полицейского насилия? #Куб #опрос #расизм #Флойд #протесты #Euronews Publiée par Euronews на русском sur Vendredi 5 juin 2020

За это время акценты в освещении американских событий в русскоязычных СМИ и популярных блогах стали смещаться. С проблемы дискриминации и полицеского произвола внимание переключается на вопросы о насилии уже со стороны протестующих, о грабежах, погромах и тех, кто их устраивает.

«Еще немного и благодаря усилиям последних их идея будет полностью дискредитирована, если это не случилось уже», — пишет житель Нью-Йорка Денис Фраевич. Он полагает, что участникам протестного движения BlackLivesMatter стоит дистанцироваться от погромов и дать полиции возможность навести порядок.

Лутеры грабящие каждую ночь город, по моим, и не только моим, наблюдениям, делятся на три типа. Первые организованные.... Publiée par Denis Fraevich sur Mardi 2 juin 2020

Участники нападений на магазины и грабежей представляю собой очень разнородную группу людей. Вопреки заявлениям комментаторов о том, что это дело рук радикальных антифашистов, вопреки публикацями о чернокожих «лутерах», на видеозаписях и фотографиях видно, что магазины разворовывают обычные горожане — «те самые хипстеры, офисные менеджеры, работники автомастерских и мелких лавочек, студенты и разносчики пиццы, одним словом, все те якобы добропорядочные граждане, которые образуют живописную уличную толпу в обычные дни», — пишет Рустем Адагамов.

Свободные жители Америки вдруг потеряли человеческий облик и превратились в стадо мерзких, отвратительных гамадрилов. Вот так это было вчера в Нью-Йорке (на видео и здесь: https://www.facebook.com/samsebeskazal/posts/1624910097664004). Так это происходит сейчас в десятках городов США. В который уже раз мы все увидели, что пленка цивилизованности на человеке существует до первой разбитой витрины и шмотки за ней, которую можно украсть. И это никакая не антифа, на которую ополчился дурачила Трамп, а обычные горожане. Те самые хипстеры, офисные менеджеры, работники автомастерских и мелких лавочек, студенты и разносчики пиццы. Одним словом, все те якобы добропорядочные граждане, которые образуют живописную уличную толпу в обычные дни. Они же в ситуации безвластия и безнаказанности обернулись своей ужасной, страшной стороной, которую лучше бы вообще никогда не видеть и не знать о ней. Когда вчера весь мир с восхищением смотрел за полетом американских астронавтов, это озверевшее стадо носилось по улицам в поисках добычи. Такое уже не раз было в истории Соединенных Штатов, но сейчас, когда мы все находимся в тяжелейшей кризисной ситуации из-за пандемии, это безумное поведение американцев не может быть оправдано ВООБЩЕ НИЧЕМ. Publiée par Рустем Адагамов sur Lundi 1 juin 2020

Тут важно отметить, что некоторые движения действительно оправдывают грабежи и погромы, считая так называемый «лутинг» частью протеста. В американской прессе немало публикаций об этом феномене. Эксперты отмечают, что «лутеры» могут оправдывать свои действия идеей восстановления справедливости после десятилетий злоупотреблений со стороны властей, могут ссылаться и на эпоху рабства.

Говорят и том, что некоторые манифестанты просто не видят иного способа заставить общество прислушаться к ним. Уничтожение частной собственности и грабежи представляют как возможность показать масштаб проблемы расизма и неравенства.

Мой текст про расизм в США вызвал неудивительную реакцию - меня обвинили в симпатиях к погромщикам. Официально заявляю:... Publiée par Karina Orlova sur Lundi 1 juin 2020

Эти объяснения стали поводом для многочисленных издёвок в соцсетях. Ведь грабители атакуют не только крупные корпорации, которые радикальные активисты считают своими врагами. От их действий страдают и небольшие магазины и фирмы. В конце концов, для нанесения ущерба достаточно было бы уничтожать товар, а не присваивать себе.

Либертарианец Михаил Светов видит в этом неразборчивость участников протеста, которые не могут определиться, против кого они выступают. «Сенат это государство. Полицейский участок это государство. Мэрия. Белый дом. Налоговая. Конгресс. Протестующие должны вселять в них ужас. Кафе, рестораны, церкви, магазины — это не государство. Они должны видеть в протестующих только защиту», — пишет политик.

Блогер Илья Варламов полагает, что погромы уже полностью дискредитировали мирный протест в США. «Мне вот интересно, а какого отношения чёрные американцы ждут к себе от полиции и нормальных граждан после таких вот "акций протеста"?» — спрашивает он. И тут же отмечает, что зато сторонников свободного ношения оружия в США должно стать больше: «Теперь они твёрдо усвоили, что от налётчиков их защитит вовсе не полиция, а старая добрая винтовка M16».

Cудя по реакции на американские протесты в российских соцсетях, где люди фокусируются прежде всего на разгромленных... Publiée par Oleg Nikishkin sur Dimanche 31 mai 2020

Становится ли грабёж новой формой протеста? Имеет ли это значение в оценке движения против расизма и полицейского произвола? Или это, как полагают некоторые комментаторы, способ отвлечь внимание от насущных проблем и настроить как можно больше людей против протестующих?

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