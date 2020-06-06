Попытка проведения оппозиционных акций в Казахстане обернулась задержаниями

Десятки людей задержаны при попытке проведения серии оппозиционных акций в Казахстане. Протестующие собрались в центре ряда крупных городов по призыву запрещённого в стране движения «Демократический выбор» и незарегистрированной «Демократической партии». Они выступают, в частности, против преследования активистов и признания оппозиционных организаций экстремистскими. Звучали и требования смены власти и обновления высшего руководства страны.

Акции протеста в Казахстане проходили в день вступления в силу обновлённого закона о митингах, который предусматривает переход от разрешительного к уведомительному порядку проведения массовых мероприятий. Тем не менее, необходимость согласовывать акции с органами власти осталась.