Протесты против расовой дискриминации в Европе

Тысячи людей вышли на улицы Лондона и других городов Великобритании, чтобы выразить протест против расовой дискриминации и полицейского насилия. Манифестации состоялись несмотря на призывы властей и правоохранительных органов избегать массовых собраний из-за эпидемии коронавируса. Участники демонстраций говорят, что институциональный расизм укоренился в Великобритании, также как и в США ,

"Я здесь, чтобы проявить солидарность с американским народом, который страдает уже давно. Я выступаю за равноправие. В Америке до сих пор распространяется идея превосходства белой расы, но такого быть не должно", — говорит участница манифестации в Лондоне.

В ряде городов Франции акции протеста прошли несмотря на действующий из-за санитарного кризиса запрет. К посольству США в Париже пришли сотни демонстрантов. Между тем прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении полицейских, которые в закрытой группе в Facebook публиковали исполненные ненависти, расистские, сексистские и гомофобные высказывания.