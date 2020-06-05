В жилом доме в Москве прогремел взрыв

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Один человек погиб.

Выбиты окна на четвертом и пятом этажах.

По информации агентства "Интерфакс", произошел взрыв бытового газа.

Как сообщает издание Baza со ссылкой на очевидцев, "рядом с местом ЧП пахнет порохом. По предварительной информации в доме было несколько взрывов".

Днем ранее взрыв прогремел в жилом доме в подмосковной Ивантеевке. После взрыва на последнем этаже произошел пожар, было выбито окно и разрушена стена между квартирами. Один человек пострадал. По предварительной версии, причиной произошедшего стала неисправная газовая плита.