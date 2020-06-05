Умер актер Михаил Кокшенов - СМИ

Российские медиа сообщают, что на 84-м году жизни умер актер, режиссер, продюсер и сценарист Михаил Михайлович Кокшенов.

По первому образованию нефтяник, он несколько лет работал инженером в "Главнефтерудпром".

Потом все-таки тяга к сцене оказалась сильнее, и в 1963-м он, закончив знаменитую "Щуку" (театральное училище имени Б.В. Щукина), был принят в труппу Академического театра Маяковского.

Его кинодебютом стала роль Миши в знаменитом фильме "Председатель".

Фильмография Михаила Кокшенова включает более, чем сто лент.