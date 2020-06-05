Европа готовится к очередному этапу смягчения карантина

Европейские страны готовятся к очередному этапу смягчения карантина и принимают новые меры предосторожности. В Великобритании с 15 июня открываются магазины розничной торговли, а значит вскоре поток пассажиров в общественном транспорте возрастет. По распоряжению властей, ношение защитных масок в автобусах, метро и поездах станет обязательным.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс: "Мы не имеем ввиду хирургические маски. Они нужны, в первую очередь, врачам и больным. Маски могут быть и самодельными, главное, чтобы они прикрывали лицо. При этом, маленькие дети, люди с ограниченными возможностями и те, у кого есть серьезные проблемы с дыханием, могут обойтись без защиты. Но, в целом, новые правила для пассажиров ни чем не отличаются от тех, что уже приняты во многих других странах".

В четверг в Великобритании, которая сегодня занимает второе место в мире по числу умерших инфицированных, состоялась специальная конференция, чьи участники собрали более 7,5 млрд евро на вакцины против малярии и пневмонии для 300 млн маленьких жителей развивающихся стран.

Тем временем, в Италии количество новых пациентов со страшным диагнозом сокращается с каждым днем. В большинстве регионов за последние сутки зафиксировано не более пяти случаев заражения.

Но эксперты заявляют: сколько заболевших на самом деле по-прежнему неизвестно, ведь большинство итальянцев так и не сдали тест на COVID-19.

Во Франции из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет без традиционного военного парада. Правда, истребители ВВС все же раскрасят парижское небо в цвета национального флага. В этом году главными героями торжеств, пусть и в упрощенном формате, станут врачи.

В Монако также стремятся сохранить хотя бы частично местные традиции азарта. Сыграть в рулетку в знаменитых казино можно, но лишь при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Дезинфекция игровых столов и автоматов проводится как минимум дважды в день.