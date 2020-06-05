Нынешний май стал самым теплым за всю историю наблюдений. По данным Службы по контролю за изменением климата программы ЕС "Коперник", темпертура воздуха на Земле была на 0.63°C выше среднего, а в некоторых частях Сибири, Аляски и Антарктиды вообще на 10°C.

Европейская весна и в целом последний 12-месячный период стали одними из самых теплых с 1981 года.

Увеличение антропогенных выбросов парниковых газов - среди главных причин глобального роста показателей. Уровень концентрации CO2 в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества. А значит, по мнению ряда экологов, населению Земли придется привыкать к новостям о температурных рекордах, а также об их последствиях - лесных пожарах, таянии полярных льдов и повышении уровня моря.