"Главное — доверие граждан"

Страны ЕС постепенно открывают внутренние границы — не в последнюю очередь в интересах туризма, который понёс большие потери.

Euronews пригласил экспертов и специалистов в этой области, чтобы обсудить, на каких принципах будет возобновлять работу эта отрасль и как будут выглядеть летние каникулы европейцев в этом году.

Эдуардо Сантандер, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму:

"Речь идёт не только о кризисе в здравоохранении, но и о кризисе, если можно так сказать, в области доверия. Люди просто не знают, куда им ехать, как можно путешествовать, какими ограничениями их встретят: сплошная растерянность и фрустрация".

Одна из главных проблем сейчас — несогласованность снятия ограничений по обе стороны одной и той же границы.

Мэтью Болдуин, генеральное управление мобильности и транспорта Еврокомиссии:

"Мы определяем общие принципы того, как страны будут снимать ограничения на границах и вводить их вновь, если нужно. Не обязательно синхронизировать такие действия. Главное поддерживать безопасность и доверие граждан, а также максимально возможную информированность туроператоров. Мы вместе делаем для этого всё, что только в наших силах".

К оформлению общеевропейских принципов "перезапуска" отрасли европейские функционеры плотно приступили ещё в середине мая.

Рита Маркеш, министр туризма Португалии:

"Мы вместе должны работать над рядом ключевых тем. Во-первых, нам нужно больше информации, больше данных о том, что происходит по всей Европе. Сейчас все страны делают в этой области всё возможное, но необходим единый подход. Во-вторых, мобильность. Она критически важна для возобновления работы туризма и связанного с ним бизнеса. Наконец, в-третьих — финансирование. Оно критически важно для туризма".