Рабство в эпоху пандемии

В Британии пандемия коронавируса обострила не только сложности со здравоохранением, но обнажила тяжелые социальные проблемы. Возникновение одной из них относится к античности, но существует и сегодня.

Журналист Euronews Дэймон Эмблинг передает из Лондона: "В прошлом году количество тех, кого называют современными рабами и рабынями, и кого сумели освободить, достигло рекордных 10 600 человек, рост в сравнении с 2018-м годом составил 50 %. Этих людей эксплуатируют, не оплачивая их труд, большинство жертв рабства приехали из Албании и Вьетнама, но есть среди них и жители королевства".

Местом работы становятся чаще всего маникюрные салоны, автомойки, фермы и текстильные фабрики.

Сотрудники НКО, помогающие жертвам выбраться из сетей рабства, опасаются, что со снятием карантинных мер, количество тех, кого они поддерживают, может увеличиться.

Так считаем, к примеру, Элла Рид, она возглавляет Modern Slavery Response Team НКО Hestia: "Бизнесы откроются, им вновь потребуется рабочая сила, и количество тех, кто нещадно эксплуатируется, возрастет. Опасность тем более вероятна , чем меньше сейчас возможностей у предпринимателей оплачивать эту грязную и тяжелую работу легально. Те, кто занимается нелегальной торговлей людьми, очень изобретательны, они могут заманивать к себе и жителей Британии, оказавшихся в сложной ситуации".

НКО, в котором Элла Рид отвечает за программу помощи современным рабам и рабыням, только что открыла приют, где эти несчастные могут найти кров и еду хотя бы на первое время.

И хотя на территории Соединенного Королевства действуют законы, наказывающие работорговцев и рабовладельцев, те, кто испытал на себе рабство, считают, что правоприменение этих документов по-прежнему ограничено.

Одна из жертв работорговли - Нэнси, эта женщина прошла все круги ада.

Вот что она говорит: "Для начала для потерпевших должен был создан юридический статус. Он позволит мне, в частности, отстаивать свои права, требовать компенсации. Мы сейчас никто, нас опять могут поймать в сети современные работорговцы".

Лондонские законодатели, со своей стороны, готовы помочь таким, как Нэнси.

По словам Анмеша Десая, депутата Лондонского горсовета, "можно способствовать, чтобы закон о современном рабстве, который был принят еще четыре года назад, получил бы расширительное толкование".

В настоящий момент, согласно данным НКО Walk Free Foundation, в Британии имеется свыше 136 тысяч рабов и рабынь, и эта цифра может увеличиться в связи с экономическим кризисом и грядущей рецессией.