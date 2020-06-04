Из-за пандемии коронавируса туристы почти перестали посещать Брюгге. Зато этот живописный бельгийский город укрепляет своё звание ведущего учебного центра.

На карантинное время были закрыты многие достопримечательности. Теперь знаменитая колокольня (беффруа), построенная на рыночной площади в 13-м веке, открывает свои двери и просторный зал для молодёжи, которой нужно готовиться к экзаменам.

«Мы получили много просьб от студентов предоставить им помещение для учёбы, - сказал вице-мэр Матийс Годерис. - Почти каждый из них их провёл 10 недель в самоизоляции, за одним столом, на одном стуле, без друзей. А у некоторых студентов вообще нет тихого места, потому что дома всё время мама и папа, или братья и сестры, и всё из-за мер против коронавируса».

Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО может принять одновременно до 200 человек — от абитуриентов до старшекурсников. Их рассаживают на растоянии полутора метров друг от друга.

«Мы просим заказывать места в учебном зале только в том случае, если у вас действительно нет альтернативы дома, - продолжал зам. градоначальника. - Обычно в Брюгге полно помещений, где люди могут учиться коллективно, например, библиотеки или молодежные общежития, но теперь все эти места закрыты, конечно».

Молодежь приспособилась к ограничительным мерам, наверное, лучше других категорий граждан. Но этот 18-летний бельгиец испытывает облегчение от их ослабления и восторг от того, что будет заниматься в знаменитой звоннице:

«Всё там очень красиво, особенно крыша, - сказал Ксандер. - Там будет очень приятно учиться, хотя нужно будет сосредоточиться на книгах, а не смотреть вверх и по сторонам.»

Его ровестник Арне предпочёл зубрить в другом здании, где был крытый рынок:

«Я учусь здесь намного лучше, поэтому думаю, что у меня всё получится»

Выпускники 2020 года знают, что они получают путёвку в особенно сложную и непредсказуемую жизнь, поэтому они трудятся усердно и стараются не отвлекаться даже на городские красоты.