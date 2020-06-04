Сериал "Чернобыль" лидирует по числу номинаций телепремии BAFTA

Стали известны номинанты на получение премии Британской академии кино и телевизионных искусств. По числу упоминаний лидирует драма "Чернобыль" о ядерной катастрофе 1986-го года и расследовании ее причин. Лента значится аж в 14 категориях, в том числе отмечена в номинации "Лучший мини-сериал".

Ранее его создатели уже получили три американские "Эмми" и удостоились "Золотого глобуса".

Боид Хилтон, телевизионный критик: "Сама идея воссоздать те трагические события, произошедшие много лет назад, задевает зрителя за живое, позволяет глубже понять случившееся. Никто такого не ожидал. У всех, кто посмотрел эти пять эпиздов, во всяком случае, у всех, кого я знаю лично, реакция одна: "О да, сериал действительно невероятный!"".

Но втором месте по числу номинаций – историческая драма Netflix "Корона". У сериала их семь.

Претендентов на престижную премию должны были объявить уже давно, но из-за пандемии коронавируса все сроки сбились. Теперь планируется, что Британская академия вручит награды в июле.