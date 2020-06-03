Грязные деньги: британцев просят платить банковской картой

В Соединенном Королевстве, где начался второй этап ослабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии, с каждым днем открывается все больше магазинов и других торговых точек. Владельцы предприятий малого бизнеса принимают меры с тем, чтобы свести к минимуму опасность распространения коронавируса нового типа. Одна из них - запрет на оплату товаров и услуг наличными. Клиентов настоятельно просят использовать банковские карты. Говорит владелец лондонского Cafe de Nata Абдул Вирджи:

"Мы знаем, насколько важно для клиентов и обслуживающего персонала чувствовать себя в безопасности. Поэтому, прежде всего, мы решили отказаться от наличных денег. За все нужно платить банковской картой. Поскольку у нас в основном люди тратят от пяти до десяти фунтов стерлингов, ну иногда двадцать, очень просто использовать бесконтактную технологию проведения платежа. На денежных знаках остается множество микробов. Это известный факт. Так что проще избегать передачи денег из рук в руки от покупателя к сотрудникам".

Такой подход становится все более популярным. А что по этому поводу думают британцы?

Брайан: "Я лично считаю, что это уже слишком. Они пытаются защитить себя. Вы понимаете, о чем я. Так что, если они на этом настаивают, то так и будет".

Вероник: "Я сама предпочитаю расплачиваться банковской картой. Поэтому для меня ничего не изменилось. Но полагаю, это станет теперь практиковаться постоянно. И думаю, это хорошо".

Росс: "Такой дискриминации быть не должно. Если человеку нужно платить наличными, то он должен иметь такую возможность. Допустим, кто-то страдает аутизмом... Такие люди действуют по шаблону. И плата наличными может быть частью этого шаблона. Значит, такой вариант должен быть предоставлен".

С 15 июня в Великобритании откроется большинство непродовольственных магазинов. Использование бесконтактной технологии платежей, считают эксперты, в обозримом будущем станет нормой и общей практикой.