Сьюзи Кватро - 70 лет

Сьюзи Кватро - 70. Это первая женщина-бас-гитаристка, ставшая рок-звездой.

Полвека назад эпатажная американская певица собирала стадионы. За свою карьеру Сьюзи продала свыше 50 миллионов альбомов и выпустила серию мировых хитов, среди которых популярнейшие в Европе и Австралии Can The Can и Devil Gate Drive, а также дуэт с Крисом Норманом Stumblin' in.

"Многие девушки мечтали быть, как Сьюзи. Но все дело в ДНК. Притвориться такой просто невозможно", - говорит рок-музыкант Элис Купер.

Легенда рока продолжает выступать и сегодня. А в прошлом году еще и выпустила новый альбом под названием No Control.